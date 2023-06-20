Проводится проверка Фото: пресс-служба МВД по республике Адыгея

Под Краснодаром в массовом ДТП погибли два человека. Смертельная аварий произошла 19 июня около 22:45 на 19 км трассы А-146 «Краснодар – Верхнебаканский».

– Прибывшими на место сотрудниками следственно-оперативной группы и госавтоинспекции предварительно установлено, что на месте аварии произошло столкновение трех автомобилей: двух иномарок и грузовика, – сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

Известно, что за рулем легковушек находились 41-летняя жительница Кубани и 31-летний житель Тахтамукайского района Адыгеи. Уточняется, что мужчину лишили водительских прав в октябре 2021 года. Грузовиком управлял 55-летний житель Краснодарского края.

В результате ДТП оба водителя легковых авто скончались на месте аварии.

– В настоящее время по данному факту Госавтоинспекцией и следственным подразделением полиции отдела МВД России по Тахтамукайскому району проводятся проверочные мероприятия. Выставлялись дополнительные наряды дорожно-патрульной службы, – уточнили в пресс-службе МВД по республике.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что на Кубани в аварии погибли три человека, двое получили тяжелые травмы. ДТП произошло 19 июня на автодороге Крымск - Славянск-на-Кубани.