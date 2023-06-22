В Сочи наблюдали необычное атмосферное явление фата-моргана

Фата-моргана. Фото: скриншот.

В Сочи необычное атмосферное явление в атмосфере «подняло» в воздух круизный лайнер. Свидетелями стали сотни отдыхающих на пляже. Правда, левитация здесь не при чем. Это обман зрения, очень сложное и редкое оптическое явления фата-моргана.

Фата-моргана возникает в тех случаях, когда в нижних слоях атмосферы образуется несколько чередующихся слоев воздуха различной плотности, способных давать зеркальные отражения. Так как погода на Черноморском побережье с начала июня менялась быстро и кардинально, это и стало причиной для появления такого оптического чуда.

Такие же «летучие голландцы» в течении месяца удивляли жителей Ейска и Туапсе. Но, погода в Краснодарском крае улучшилась, так что корабли в воздухе, парили, наверное, в последний раз.