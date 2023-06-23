В OХУ-center открылась выставка картин художницы Натан

Фото предоставлено пресс-службой OXY-center

Новый проект поможет расширить границы восприятия медицинского центра и сделает OХУ-center местом притяжения людей, думающих о своем здоровье и саморазвитии. В Галерее OХУ планируют на регулярной основе проводить мероприятия для пациентов, которые объединят полезную и интересную информацию о репродуктивном здоровье с творческим колоритом выставок, выступлений артистов, мастер-классов, тренингов и других мероприятий.

Пилотным проектом стала выставка ярких и узнаваемых картин известной художницы Натальи Шевченко (Натан), которая открылась творческой встречей с врачами и пациентами OХУ-center. Мероприятие прошло в теплой и дружеской атмосфере. Натан провела интересную экскурсию для посетителей выставки и пообещала в ближайшее время организовать творческий вечер для всех желающих.

Фото предоставлено пресс-службой OXY-center

По словам художницы, она с радостью приняла предложение клиники и считает, что площадка для размещения выставки выбрана не случайно. Пациенты OХУ-center заботятся о будущем через собственное здоровье и здоровье своих детей. Тандем терапии искусством и современной медицины исполняет самые заветные мечты.

- Важно, что сегодняшнее мероприятие это еще и благотворительный проект, - отмечает управляющий OXY-center Виола Скопец. - Врачи, призваны спасать жизни. В том числе и способом пожертвований. Мы рады сообщить, что половина средств от продажи картин Натан, представленных в Галерее Окси, будет перечислена на лечение детей – подопечных фонда «Край добра».

В свою очередь, исполнительный директор благотворительного фонда «Край добра» Гульнара Баспакова вручила Благодарности фонда управляющему OXY-center Виоле Скопец и художнице Натан.

Выставка картин Натан постоянно доступна по адресу г. Краснодар ул. Красных Партизан, 555 OХУ-center, экспозиция будет регулярно обновляться.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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