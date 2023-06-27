Смена «Лесной подрост» в «Орлёнке»: впереди курс цифрового лесничего, экологический практикум, разработка экологических проектов

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

Во Всероссийском детском центре на тематической смене «Лесной подрост» орлята займутся исследовательской и природоохранной деятельностью. 150 подростков проведут наблюдения за природой и обитателями леса, научатся проводить экспертизы и делать климатические прогнозы, разработают и защитят экологические проекты. Также познакомятся с современными цифровыми технологиями: 3D-ручкой, 3D-редактором и 3D-принтером.

150 школьников из разных регионов России приехали на профильную тематическую смену «Лесной подрост». Это представители школьных лесничеств, победители и призёры Всероссийского заочного смотра-конкурса «Лучшее школьное лесничество», победители и призёры региональных слётов школьных лесничеств.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

В течение трех недель орлята научатся управлять дронами, поработают с космическими снимками, создадут трёхмерные модели, изучат ландшафтный дизайн, а также прокачают свои знания по лесной экологии.

Яркими событиями смены станут Всероссийский фестиваль «Ромашка в ладошке» и «Живая энциклопедия России» в честь дня рождения Всероссийского детского центра «Орлёнок».

«Участники смены “Лесной подрост” – активные ребята, которые изучают природу, занимаются выращиванием и посадкой лесных растений, охраной лесных участков, оказывают помощь региональным лесничествам в охране и благоустройстве леса. На смене в “Орлёнке» они закрепят навыки и приобретут новые знания из области биологии, географии и экологии. Занятия с ребятами будут проводить высококвалифицированные специалисты», – прокомментировал директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

На занятиях по «Экологическому практикуму» юные эксперты изучают природу Черноморского побережья Краснодарского края и попробуют себя в разных ролях эколога: исследователь, экспериментатор, путешественник и учёный. В эколабораториях проводятся химические и биологические эксперименты, сравнивают составы морской и пресной воды.

На мастер-классе по ландшафтному дизайну ребята встретятся со специалистами ландшафтной архитектуры и почвоведения Воронежского государственного лесотехнического университета. В ходе работы подростки изучат особенности построения гармоничного пространства, узнают о видах растений и малых архитектурных формах.

На художественных занятиях участники поработают в техниках: квиллинг, скрапбукинг, папье-маше и научатся расписывать ткань в технике холодного простого батика. Все работы будут представлены на фестивале «Живая энциклопедия России». Его участниками выступят 100 подростков, участвующих в программе «Юный турист “Орлёнка”: неизведанная Россия».

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

«Впервые в “Орлёнке”, я в восторге! Чтобы попасть сюда я участвовала в номинации «Эссе» на тему «Лес добрых дел»: написала о том, как я могу помочь экологическому состоянию планеты, как я хочу в будущем связать свою жизнь с экологией. И вот сейчас я здесь, и действительно очень рада, потому что это помогло мне найти себя. Я состою в школьном лесничестве, поэтому очень многим занимаюсь. Например, мы раз в несколько месяцев приезжаем на посадку леса, сортируем мусор, убираем его, собираем макулатуру, чтобы её переработать. Так что мы делаем всё, чтобы наша планета стала чище», – поделилась впечатлениями Полина Игнатовская из Липецкой области.

Итогом образовательного курса станет создание «Лесной газеты» и экологически-литературное путешествие по дендропарку Центра.

В течение смены участники программы разработают проекты, направленные на решение экологических проблем и различных задач лесного хозяйства. Их представят на научно-практической конференции «Придумывай. Создавай. Действуй», где каждый проект оценят специалисты смены.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

На торжественной церемонии закрытия смены активные участники конкурсных испытаний получат дипломы. Профильная тематическая смена «Лесной подрост» продлится до 13 июля 2023 года. Организаторами программы стали Федеральное агентство лесного хозяйства и ВДЦ «Орлёнок».

За дополнительной информацией обращаться в пресс-службу ВДЦ «Орлёнок» по телефону: 8 (86167) 91-543