Мотоциклист скончался на месте ДТП Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Горячем Ключе 28-летний мотоциклист погиб в ДТП с грузовиком. Смертельная авария произошла ночью 3 июля на 1389-м км трассы М-4 «Дон».

«По предварительным данным, 28-летний водитель мотоцикла Kawasaki допустил наезд на препятствие с дальнейшим падением под колеса грузового автомобиля MAN», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В результате мотоциклист скончался от полученных травм на месте происшествия. В настоящее время все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Тимашевском районе в перевернувшейся легковушке погибла 43-летняя пассажирка. Водителя авто госпитализировали.