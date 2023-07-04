Мужчину передали медикам Фото: t.me/kravchenko_glava_nvrsk

В Новороссийске спасли тонущего в море мужчину. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем telegram-канале.

Все произошло на Суджукской косе. 53-летний мужчина купался в море и в какой-то момент начал тонуть. Его вовремя заметили отдыхающие и позвали на помощь.

«Служба спасения оперативно выехала на вызов, бригада вытащила его на берег, оказала первую медицинскую помощь и передала его прибывшей скорой помощи», – сообщил Андрей Кравченко.

Жителям и гостям Новороссийска напомнили о правилах безопасности на воде. Так, купаться следует лишь в специально оборудованных участках, нырять в незнакомых местах и заплывать за буйки запрещено. Кроме того, нельзя выплывать на судовой ход и приближаться к судам, устраивать в воде игры, связанные с захватами и использовать неисправные плавсредства. В том числе запрещено заходить в море в нетрезвом виде.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Геленджике медики откачали двух тонувших в море детей. Ребят уже выписали из больницы.