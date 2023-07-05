В Геленджике арестовали убившего жену туриста из Санкт-Петербурга

Мужчина заключен под стражу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Геленджике арестован питерец, которого обвиняют в убийстве жены. Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю, семья проводила отпуск на берегу Черного моря. В ночь на 4 июля между 41-летним мужчиной и его 33-летней супругой на почве ревности произошел скандал.

«В ночь на 4 июля 2023 года мужчина на почве ревности нанес не менее семи ударов ножом в голову и туловище своей 33-летней супруги. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте. После произошедшего злоумышленник был задержан», - уточнили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время мужчине предъявили обвинение в убийстве. По ходатайству следователя фигурант на время следствия помещен под стражу.