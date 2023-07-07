Полиция Краснодара ищет поджигателей надувного батута

Аттракцион установили у жилого комплекса. Фото: mvd23krasnodar

Полиция Краснодара подключилась к поискам поджигателей надувного батута. Аттракцион сожгли на улице Валерия Гассия в ночь на 6 июля. Известно, что батут был установлен законно. Перед тем как его установить, местный предприниматель заключил договор с управляющей компанией. Однако, бизнесмен даже не успел начать работу.

«Предприниматель приобрел батут почти за 900 тыс. рублей и планировал открыть аттракцион в ближайшее время, однако под утро его подожгли двое неизвестных. Прибывшая следственная группа отдела полиции провела осмотр места происшествия. Дознавателем возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества», - сообщил руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Злоумышленники подъехали к месту на автомобиле. Сейчас полицейские устанавливают марку транспортного средства. В рамках уголовного дела с камер видеонаблюдения изъято видео. Пироманам грозит до пяти лет лишения свободы.