Смерчи в Черном море у берегов Сочи прогнозируют с 8 июля

С ночи 8 июля и в течение суток, а также в течение суток 9 и 10 июля на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем Фото: Виктор КЛЮШКИН

Синоптики прогнозируют появление смерчей в Черном море. В связи с этим объявили штормовое предупреждение в Сочи.

«С ночи 8 июля и в течение суток, а также в течение суток 9 и 10 июля на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что непогода обрушится на Краснодарский край с 7 июля. Стихия будет бушевать в крае до конца 10 июля. А на реках возможно подъем уровней воды. Местами они достигнут неблагоприятных отметок.