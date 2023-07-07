Проводится проверка

Прокуратура проконтролирует проверку вооруженного конфликта в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

Напомним, все произошло в ночь на 7 июля в ЖК «Панорама» на улице Жлобы. Шесть мужчин устроили вооруженную потасовку. Один из них размахивал пистолетом, другой держал в руках складной нож. Остальные начали разбираться, пустив в ход кулаки.

Жильцы домов, услышавшие крики и заметившие потасовку, вызвали полицию. Как оказалось, во время конфликта 27-летнего мужчину ранили ножом. Пострадавшего доставили в больницу в бессознательном состоянии.

В настоящее время полиция проводит проверку, устанавливается местонахождение всех участников потасовки. Несколько человек успели скрыться до приезда правоохранителей.

«Устанавливаются обстоятельства произошедшего конфликта, степень тяжести вреда здоровью, причиненного потерпевшему, свидетели и очевидцы произошедших событий. Ход и результаты проведения доследственной проверки прокуратурой Прикубанского округа Краснодара поставлены на контроль», – сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.