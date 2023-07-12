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НовостиОбщество12 июля 2023 11:22

В пострадавшем от потопа Туапсинском районе вода медленно уходит с улиц

Участок трассы в поселке Лермонтово остается перекрытым из-за подтопления
ПАВЛОВА Валерия
Вода пошла на спад

Вода пошла на спад

В пострадавшем от потопа Туапсинском районе вода медленно уходит с улиц. В настоящее время дождь прекратился, но некоторые участки улиц по-прежнему остаются подтопленными.

Так, часть дороги в поселке Лермонтово в настоящее время перекрыта. Движение по участку ограничили из-за серьезного подтопления. Восстановить его смогут только после того, как вода уйдет с трассы.

В Туапсинском районе продолжают устранять последствия непогоды. В работе задействовали около 300 человек и более 50 единиц техники.

Четыре человека числятся пропавшими без вести после разгула стихии.