Вода пошла на спад

В пострадавшем от потопа Туапсинском районе вода медленно уходит с улиц. В настоящее время дождь прекратился, но некоторые участки улиц по-прежнему остаются подтопленными.

Так, часть дороги в поселке Лермонтово в настоящее время перекрыта. Движение по участку ограничили из-за серьезного подтопления. Восстановить его смогут только после того, как вода уйдет с трассы.

В Туапсинском районе продолжают устранять последствия непогоды. В работе задействовали около 300 человек и более 50 единиц техники.

Четыре человека числятся пропавшими без вести после разгула стихии.