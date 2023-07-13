Полиция Сочи разыскивает занимавшуюся сексом на пляже пару

Не все считают, что пляжи созданы только для загара. Фото: Елена КРИВЯКИНА

Ранних посетителей пляжей Сочи смутила парочка, которая занималась сексом в общественном месте. Пикантную ситуацию застали прохожие в 4:30. Они сняли и выложили в сеть видео которое также привлекло внимание полицейских.

«Материал зарегистрирован в УВД по городу Сочи, проводится проверка. Будут установлены участники этого деяния, а их действиям дана правовая оценка», - сообщил в УВД по Сочи.

Напомним, что сочинским полицейским не привыкать разыскивать влюбленных, которые не стеснятся выражать свои чувства при большом скоплении свидетелей. В июне общественность шокировали молодые люди, предавшиеся сексуальным утехам на сапе.