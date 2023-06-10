Секс в центре Сочи: видео с влюбленными, которые устроили прелюдию на сапе в море, проверяет полиция

Полиция устанавливает личность влюбленных

Летний сезон в Сочи уже в самом разгаре. С каждым днем на курорте становится более жарко. Потому свободных лежаков на пляжах почти не найти. Молодые пары стремятся уединиться подальше от взгляды отдыхающих. Но некоторые порой теряют самообладание и устраивают любовные игры на глазах у людей. Одна из таких пар попала в кадр случайной туристки

В ролике, который распространился в соцсетях, парень с девушкой плавают на сапборде в море в районе буйков. Приглядевшись, отдыхающая возмутилась - молодые люди публично занялись сексом. Влюбленных, судя по всему, совсем не смутило то, что с берега другим отдыхающим открывался "прекрасный" вид. А на пляже были не только взрослые, но и дети. Но пара так увлеклась, что забыла обо всем.

Как сообщается, для любовных утех бесстыдники выбрали район пляжа “СССР” в Адлерском районе города-курорта. Видео, которое появилось в соцсетях, решили проверить сотрудники МВД.

- По информация выявленной в сети интернет в УВД по городу Сочи назначено проведение проверки, в ходе которой будут установлены участники инцидента и будет дана правовая оценка их действиям, - сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

К слову, это первый случай публичного секса в общественном месте в этом летнем сезоне. Напомним, в прошлом году таких инцидентов было три. Сначала парочку молодых людей обуяла страсть прямо в море. Позднее еще одни влюбленные уединились в одном из городских скверов рядом с воинским мемориалом. Еще одних бесстыдников застали занимающимися сексом прямо на железнодорожных путях.

Что может грозить влюбленным за прилюдный секс?

- Полагаю, что их обнаженный вид на общественном пляже уже может быть расценен как нарушение общественного порядка. В этом случае на всех героев видео составят протокол по статье "Мелкое хулиганство". А далее уже суд назначит им наказание. Их могут оштрафовать на тысячу рублей либо арестовать на 15 суток, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» юрист Денис Васильев.