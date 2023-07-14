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Губернатор Кубани проверит ход восстановительных работ в Туапсинском районе. Он приехал на места подтоплений вместе с заместителями и прокурором края.

«Сегодня вместе с моими заместителями и прокурором края Сергеем Табельским в Туапсинском районе. Проверим, как идут восстановительные работы в пострадавших от подтоплений населенных пунктах», - сообщил Вениамин Кондратьев.

Напомним, что Туапсинский район затопило 12 июля. Стихия нанесла большой ущерб прибрежным городам и поселкам.