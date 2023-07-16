Глава Минспорта Кубани показал, как подготавливают к открытию стадион «Динамо»

В Краснодаре подготавливают к открытию стадион «Динамо» Фото: t.me/timchenkosv

В Краснодаре продолжают подготавливать к открытию стадион «Динамо». Глава Минспорта Кубани показал, как в настоящее время проходят работы в спортивном комплексе.

Открыть стадион планируют в августе Фото: t.me/timchenkosv

– Пока вы отдыхаете, полным ходом идет завершающая фаза реконструкции стадиона «Динамо», – написал Серафим Тимченко в своем telegram-канале.

Комплекс «Динамо» состоит из трибуны на 3512 мест, открытого спортивного ядра и полей. На стадионе оборудованы футбольное поле с восьмью беговыми дорожками и разминочной зоной, два открытых теннисных корта, два поля для мини-футбола с искусственным покрытием, места для прыжков в длину, высоту и длинных метаний, бега с препятствиями, тренировочное поле и площадки для стритбола.

Подготовка стадиона продолжается Фото: t.me/timchenkosv

В четырехэтажном здании подготовили залы для бокса и силовой подготовки, борьбы, метания ядра, волейбола и гимнастики, тир для пулевой стрельбы и стрельбы из лука, помещения для медико-восстановительного центра и допинг-контроля.

Напомним, открыть стадион «Динамо» в Краснодаре планируют в августе.