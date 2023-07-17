В «Орлёнке» стартовала фестивальная смена

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» стартовала восьмая смена, участниками которой стали больше трёх тысяч ребят из всех регионов России. Знаковыми мероприятиями программы станут фестивали «Песенка года» и «В мире танца».

Во Всероссийский детский центр «Орлёнок» приехали более 3 тысяч детей из разных регионов страны. На 8 смене для них будет реализовано девять тематических и десять авторских программ, направленных на развитие у мальчишек и девчонок спортивных, вокальных, хореографических, интеллектуальных и кулинарных способностей. Ключевыми событиями смены станут Международный фестиваль хореографического искусства «В мире танца» и телевизионный фестиваль «Песенка года» Ангелины Вовк.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

«Это одна из самых ярких смен года. Она собирает талантливых вокалистов и юных танцоров. Ребят ждут мастер-классы от мэтров российского балета и эстрады, а также масштабные выступления на большой сцене «Орлёнка». Уверен, юные артисты получат колоссальный опыт концертной деятельности, а зрители увидят высокие образцы исполнительского искусства», – прокомментировал директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.

Участниками Международного фестиваля хореографического искусства «В мире танца» станут учащиеся колледжей культуры и искусства, балетных, хореографических училищ и академий. Они смогут отточить своё мастерство, посетив занятия ведущих педагогов-хореографов. Ключевым событием смены станет гала-концерт, где будут представлены лучшие творческие номера участников проекта.

Оценивать юные дарования и выявлять лучшие творческие работы будет профессиональное жюри, в состав которого войдёт президент фестиваля «В мире танца», российский артист балета Сергей Филин. Открытие фестиваля «В мире танца» пройдёт 21 июля.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

Международный телевизионный фестиваль «Песенка года» объединит в «Орлёнке» 100 талантливых вокалистов из разных регионов нашей страны. Наставниками ребят станут советская и российская теле- и радиоведущая, киноактриса и театральный педагог, народная артистка РФ Ангелина Вовк, певец, участник проекта «Голос» на Первом канале Павел Пушкин, певица Мари Карне, российский радиоведущий, журналист, режиссёр программы «Время» (1994–2013) Михаил Куницын. Юных вокалистов ждут многочисленные выступления, мастер-классы и творческие встречи. Под эгидой Года педагога и наставника пройдут творческие вечера, посвящённые юбилею российских поэтов-песенников Ильи Резника и Андрея Дементьева. Открытие фестиваля состоится 24 июля.

«Я в “Орлёнке” далеко не первый и, думаю, уж точно не последний раз! Мне нравится снова и снова возвращаться сюда, в эту волшебную атмосферу. Мои друзья с прошлых лет также приехали в этом году, поэтому я уверена, что смена будет незабываемой. Ожидаю потока новых впечатлений, море возможностей и огромное количество новых знакомств, как с ребятами моего возраста, так и с любимыми вожатыми!» – поделилась Анна Суконникова из Тольятти.

Традиционно в рамках 8 смены в «Орлёнке» пройдёт фестиваль-конкурс «Национальная кухня России», который будет посвящён блюдам Ростовской области. Ребята изучат кулинарные традиции этого региона, правила здорового питания, получат навыки сервировки стола. В завершении фестиваля орлята представят на суд жюри блюда из Книги рецептов Ростовской области, которые приготовят своими руками.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

Кроме того, в «Орлёнке» ребята встретятся с выдающимися людьми. В Центр приедет российская шахматистка, женский международный мастер (2011), мастер спорта России, двукратный бронзовый призёр командного чемпионата России по шахматам (2013, 2015) Марина Ниязгулова, а также участники проекта «Вдохновители».

«Я в “Орлёнке” уже четвёртый раз, и который год я приезжаю в родной “Стремительный”. Здесь мне полюбились вожатые, атмосфера, интересные дела. В этом году я очень хочу попасть в совет лагеря, чтобы освещать жизнь нашей команды! Надеюсь, я успешно пройду скорые выборы. У меня есть идеи, заряд позитива и энергии, которыми я готова делиться со всеми на этой смене!» – рассказала Любовь Глебова из Ростова-на-Дону.

30 июля орлят ждёт тематический день РДДМ, посвящённый Международному дню дружбы. Он установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 65/275 от 3 мая 2011 года, отмечается ежегодно во всех странах мира. Мальчишки и девчонки посетят творческие площадки, изучать традиции разных народов и запишут видеопоздравления, которые будут отправлены в зарубежные детские лагеря.

Восьмая смена в «Орлёнке» продлится с 17 июля по 6 августа 2023 года.