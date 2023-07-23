Водитель внедорожника перед смертельным ДТП в Майкопе протаранил автомобиль на перекрестке

В аварии погиб ребенок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны новые подробности смертельного ДТП в Майкопе с автомобилем городского судьи. Следователи изъяли видео с камер уличной видеофиксации. Благодаря этому выяснилось, что перед тем как вылететь в городской парк, водитель Mercedes-Benz ML/GLE устроил еще одну аварию на дорожном перекрестке. Он на небольшой скорости сначала протаранил стоявший автомобиль, а затем набирая обороты полетел по дороге в сторону городского парка.

«По предварительным данным, внедорожник после столкновения со стоящим на перекрестке другим транспортным средством проехал не менее 150 метров вперед, затем совершил наезд на бетонное ограждение, ограничивающее движение в парковую зону», - уточнили в пресс-службе МВД России по Адыгее.

В это время в парке было многолюдно. Под колесами иномарки погиб девятилетний мальчик. Еще семь человек пострадали, в том числе девочки семи и 12 лет и мальчики восьми и 10 лет. Семилетняя девочка находится в реанимации. Также в больницу доставлен 72-летний водитель немецкого внедорожника. Ему была сделана операция. По неофициальным данным, за рулем был судья городского суда. В салоне автомобиля находилась его семья, в том числе несовершеннолетние.