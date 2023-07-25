Страх самозанятых: российские предприниматели назвали риски работы с внештатными сотрудниками

Есть мнение, что работа с самозанятыми позволяет усилить штатных сотрудников и избавить их от рутины Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Большинство компаний хотя бы раз сталкивались с недобросовестной работой самозанятых (77%), а в 13% случаях подобное сотрудничество даже вредило репутации бизнеса. Такими оказались результаты исследования Аналитического Центра Консоль.Про (платформа для работы с внештатными специалистами) среди предпринимателей по всей России.

Российские компании активно привлекают к работе самозанятых: 63% участников опроса в настоящий момент сотрудничают с самозанятыми или ранее работали с ними. Чаще всего бизнес обращается к специалистам в сфере маркетинга и рекламы (44%), логистики (40%) и информационных услуг (18%).

Большинство предпринимателей положительно оценивают работу самозанятых (73%). Но для многих работа с такими сотрудниками связана с определенными неудобствами. Свыше трети опрошенных признались, что большое число самозанятых в компании не позволяет качественно контролировать их работу (37%), а каждый четвертый отметил, что с ними сложнее взаимодействовать по причине их дистанционной работы (24%).

Чаще всего от работы с самозанятыми останавливает потенциальный риск утечки конфиденциальной информации (25%). В то же время только четверть респондентов подписывают договор (26%), и всего 8% заключают соглашение о конфиденциальности и защите данных. Чтобы защититься от недобросовестных сотрудников, большинство компаний сотрудничают только с проверенными исполнителями (35%), а около трети выбирают крупный бизнес или популярные сервисы для найма самозанятых (31%).

Большая часть предпринимателей придерживаются мнения, что работа с самозанятыми позволяет усилить штатных сотрудников и избавить их от рутины (26%). Еще для 22% респондентов это возможность масштабировать бизнес. Столько же опрошенных считают, что привлечение таких специалистов позволит обеспечить высокое качество продукта или услуг компании.

Тем не менее абсолютное большинство предпринимателей (87%) уверены, что далеко не всех сотрудников можно заменить самозанятыми. Почти каждый третий считает, что это решение невозможно применить в отделе логистики (30%). Еще 13% не стали бы привлекать таких сотрудников в отдел маркетинга и рекламы, а 11% — отказались бы от участия самозанятых в продажах и разработке.