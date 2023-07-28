Фото: пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю.

В Краснодаре потушили магазин Мясной король на 400 кв метров. Здание находится напротив «Красной площади» на улице Покрышкина.

«В 02:45 к месту вызова прибыли первые пожарные. Они установили, что загорелась кровля двухэтажного здания на площади 100 м2. В 04:26 специалистам удалось локализовать пожар на площади 400 м2», - сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что полностью ликвидировать пожар удалось в 10:21.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что в Краснодаре возле «Красной Площади» загорелась крыша двухэтажного здания.