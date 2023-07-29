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НовостиОбщество29 июля 2023 8:06

В Сочи разрушенный оползнем участок улицы Шаумяна восстановят до конца октября

В Сочи восстановительные работа на участке улицы Шаумяна завершат до конца октября
Источник:kp.ru
В Сочи разрушенный оползнем участок улицы Шаумяна восстановят до конца октября Фото: пресс-служба городской администрации

В Сочи разрушенный оползнем участок улицы Шаумяна восстановят до конца октября Фото: пресс-служба городской администрации

В Сочи продолжаются работы на разрушенном оползнем участке улица Шаумяна. Завершить восстановление планируют до конца октября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Проезжую часть разрушило в районе домов № 34 и 39. Специалисты укрепят участок, обустроив две подпорные стены. Протяженность инженерной защиты достигнет 117 м.

В настоящее время специалисты забурили почти 40 свай. Кроме того, на участке проведут монтаж системы отведения ливневых вод.

«Работаем ускоренными темпами, чтобы сохранить важный для жителей путь», – отметил глава Сочи Алексей Копайгородский во время рабочего объезда.