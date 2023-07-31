Следователи обследовали дом в Сочи после падения балкона с людьми

6 ноября после обрушения балкона погибли три человека

Следователи Краснодарского края продолжают расследовать уголовное дело по факту обрушения балкона в Сочи. Напомним, трагедия случилась 6 ноября. Инцидент произошел на улице Донской, 13 в Центральном районе. Двое мужчин и женщина вышли покурить на балкон. Мгновение — и бетон посыпался, люди сорвались вниз с пятого этажа.

60-летний мужчина и 37-летняя женщина скончались на месте от полученных травм. Одного пострадавшего в возрасте 46 лет госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. У мужчины были тяжелейшие переломы позвоночника и таза. К сожалению, его не удалось спасти. После трагедии в отношении управляющих были составлены административные протоколы. А следователи начали проверку.

«Люди приехали на съемную квартиру. Их никто не предупредил, что на балкон опасно заходить. Ранее поступали жалобы от жильцов дома , что бетонные конструкции балконов осыпаются. Была проведена экспертиза. Выявили, что на конструкциях была коррозия, а управляющая компания не предприняла никаких мер, чтобы обезопасить население. Заканчивается экспертиза по уголовному делу. После всех заключений экспертов мы выдвинем обвинение и отправим материла дела в суд», - рассказал руководитель СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрей Маслов.