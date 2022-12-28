За падение балкона и гибель людей в Сочи ответит управляющая компания

Балкон обрушился в Сочи.

Прокуратура Краснодарского края возбудила и расследует уголовное дело по факту обрушения балкона в Сочи. Напомним, трагедия случилась 6 ноября. Инцидент произошел на улице Донской, 13 в Центральном районе. Двое мужчин и женщина вышли покурить на балкон. Мгновение — и бетон посыпался, люди сорвались вниз с пятого этажа.

60-летний мужчина и 37-летняя женщина скончались на месте от полученных травм. Одного пострадавшего в возрасте 46 лет госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. У мужчины были тяжелейшие переломы позвоночника и таза. К сожалению, его не удалось спасти.

- Указанные события послужили поводом к проведению внепланового инспекционного мероприятия в отношении управляющей домом организации ООО «УК «Макаренко», по результатам которого выявлены значительные повреждения несущих конструкций балконов, - сообщили представители прокуратуры Краснодарского края.

Во время проверки здания правоохранители выявили, что бетонный слой долгое время был разрушен. Арматура оголилась, из-за чего металл начал гнить и образовалась коррозия.

- Выявленные повреждения конструкций являются существенными и влекут за собой угрозу жизни и здоровью собственников. Прокуратура Центрального района Сочи направила в суд иск о возложении на управляющую компанию обязанности произвести ремонт балконных плит в доме, - заявили представители прокуратуры Краснодарского края.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, в отношении управляющих были составлены административные протоколы.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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