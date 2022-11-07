Уехал на заработки, но так и не вернулся домой: житель Ивановской области погиб после обрушения балкона в Сочи

Балкон обрушился с пятого этажа вместе с людьми.

В Сочи 6 ноября в 19:15 часов произошла трагедия, которая забрала жизни трех человек. На улице Донской, 13 обрушился балкон с пятого этажа вместе с людьми.

60-летний Валерий Маковкин и 37-летняя Анна скончались на месте от полученных травм. А 46-летнего пострадавшего госпитализировали с тяжелейшими переломами позвоночника и таза. Врачи всю ночь боролись за жизнь мужчины. К сожалению, его не удалось спасти. Число жертв трагедии увеличилось до трех.

Валерий Маковкин часто приезжал в Сочи на заработки. 60-летний мужчина родом был из Ивановской области. А на курорте он устроился разнорабочим. Думал, как больше заработать.

Раньше Валерий снимал небольшую площадь жилья, чтобы в лишний раз сэкономить. Но на этот раз он нашел квартиру через знакомых, которые пустили бесплатно. Однако друзья не предупредили, что балкон ветхий и может в любой момент рухнуть. Так и произошло…

Мужчина позвал в гости своего друга и знакомую. Старые друзья планировали хорошо провести время за бокалом алкогольного напитка. Вечером они все втроем вышли покурить на балкон. Мгновение — и бетон посыпался, люди сорвались вниз с пятого этажа жилого дома.

Предварительная причина обрушения — повреждение фасада из-за дождей и сырости. Дому на Донской 64 года, он 1958 года постройки. А капитальный ремонт последний раз проводился в прошлом веке. Дом не был в аварийном состоянии.

КОММЕНТАРИИ ВЛАСТЕЙ

- Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту гибели граждан в результате обрушения балкона в многоквартирном доме на улице Донской, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Дело заведено по статье “Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам”. Выясняются все обстоятельства, причины и условия произошедшего. В том числе проверяется техническое состояние конструкции балконной плиты.

Ход и результаты проверки поставлен на личный контроль руководителем краевого следственного управления Андреем Масловым. Также глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела по факту обрушения балкона.

- Угрозы разрушения конструкций дома нет, необходимость в эвакуации жильцов отсутствует, - заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.