Бастрыкин проконтролирует расследование дела после гибели 3 человек в Сочи

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Председатель СК России дал поручение руководителю краснодарского следкома доложить о ходе расследования уголовного дела по факту обрушения балкона в многоквартирном доме на улице Донской в Сочи.

- По данным следствия, вечером 6 ноября двое мужчин и женщина находились в съемной квартире на пятом этаже. Когда они вышли на балкон, конструкция рухнула. В результате от полученных травм 60-летний мужчина и 37-летняя женщина скончались на месте, 46-летний пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где впоследствии умер от полученных повреждений, - сообщили в пресс-службе СК России.

Следователи продолжают расследовать дело, назначены экспертизы.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что общежитию на улице Донской в Сочи больше 50 лет. Его возвели еще в 1958 году. Несмотря на солидный возраст, здание не было аварийным.