Пострадавший после обрушения балкона жилого дома в Сочи скончался в больнице

Мужчина скончался в больнице. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В больнице скончался пострадавший после обрушения балкона жилого дома в Сочи. Трагедия произошла 6 ноября в 19:15 часов. Двое мужчина и женщина вышли покурить на балкон. Мгновение — и бетон посыпался, люди сорвались вниз с пятого этажа. 60-летний мужчина и 37-летняя женщина скончались на месте от полученных травм.

Одного пострадавшего в возрасте 46 лет госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. У мужчины были тяжелейшие переломы позвоночника и таза. К сожалению, его не удалось спасти. Утром 7 ноября стало известно, что мужчина скончался в больнице.

- Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту гибели граждан в результате обрушения балкона в многоквартирном доме на улице Донской, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Дело заведено по статье “Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам”. Выясняются все обстоятельства, причины и условия произошедшего. В том числе проверяется техническое состояние конструкции балконной плиты. Ход и результаты проверки руководителем краевого следственного управления Андреем Масловым поставлены на контроль.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю заявили, что угрозы разрушения конструкций дома нет. Спасатели приняли решение не эвакуировать местных жителей.

Предварительная причина обрушения — повреждение фасада из-за дождей и сырости. Дому на Донской 64 года, капитальный ремонт последний раз был в прошлом веке. По поручению главы города Алексея Копайгородского на месте работают специалисты администрации, оперштаб возглавляет заместитель мэра Вадим Снегирев.