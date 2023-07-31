Лариса Неверова находится под следствием

Следком Кубани признал перегиб при аресте директора школы из Горячего Ключа. 7 марта руководителя городской школы №1 вывели с работы в наручниках. Позже Ларисе Неверовой избрали меру пресечения, отправив под домашний арест по подозрению в вымогательстве взяток.

До этого момента она успела заявить о ложности обвинений в свой адрес и даже пожаловаться главе Следкома Бастрыкину.

- Перегиб был. Районный следственный отдел арестовал женщину, да еще и накануне 8 марта по обвинению вымогательстве взятки в размере 30 тысяч рублей, - рассказал во время пресс-конференции глава кубанского Следкома Андрей Маслов. - Эта мера была излишней.

Однако, уточнил глава ведомства, расследование уголовного дела продолжается, обвинения с ларисы Неверовой никто не снимал.