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31 июля 2023 12:21

Следком Кубани признал перегиб при аресте директора школы из Горячего Ключа

Расследование уголовного дела о вымогательстве взятки Ларисой Неверовой продолжается
Евгения ОСТРАЯ
Евгения ОСТРАЯ
Лариса Неверова находится под следствием

Лариса Неверова находится под следствием

Следком Кубани признал перегиб при аресте директора школы из Горячего Ключа. 7 марта руководителя городской школы №1 вывели с работы в наручниках. Позже Ларисе Неверовой избрали меру пресечения, отправив под домашний арест по подозрению в вымогательстве взяток.

До этого момента она успела заявить о ложности обвинений в свой адрес и даже пожаловаться главе Следкома Бастрыкину.

- Перегиб был. Районный следственный отдел арестовал женщину, да еще и накануне 8 марта по обвинению вымогательстве взятки в размере 30 тысяч рублей, - рассказал во время пресс-конференции глава кубанского Следкома Андрей Маслов. - Эта мера была излишней.

Однако, уточнил глава ведомства, расследование уголовного дела продолжается, обвинения с ларисы Неверовой никто не снимал.