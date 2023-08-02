Стадион «Динамо» в Краснодаре откроют 12 августа Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Стадион «Динамо» в Краснодаре откроют 12 августа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Краснодарского края. Работу спортивной арены запустят в День физкультурника.

В 16:00 на стадионе «Динамо» по улице Красной, 190 стартует региональный фестиваль «Сила в движении и единстве». На мероприятии будут работать анимационные, спортивно-развлекательные площадки, мини-турниры по воркауту, паркуру, футболу, баскетболу 3х3, теннису. Кроме того, состоятся показательные тренировки по самбо, дзюдо, рукопашному бою, спортивной борьбе, легкой атлетике, боксу, тяжелой атлетике, художественной гимнастике, гандболу, флорболу, регби.

В том числе на фестивале пройдут детский забег на 400 и 800 метров, забег на выбывание, веселые старты, выставка мототехники, турниры по фиджитал футболу, баскетболу, танцевальному спорту.

«Запланирована работа информационно-презентационной площадки ВФСК ГТО. В программу фестиваля включены автограф сессии заслуженных спортсменов Кубани. В рамках фестиваля состоится красочная театрализованная программа с участием спортивных и творческих хореографических и вокальных коллективов Краснодарского края», – рассказали в пресс-службе минспорта края.

В 17:00 участникам и гостям представят скульптуру, посвященную первой олимпийской чемпионке Кубани Людмиле Брагиной. Композиция украсит входную группу стадиона.

А 13 августа в 08:00 впервые пройдет краевой забег со стартом от стадиона «Динамо». Участники пробегут пять км.