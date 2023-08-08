Кубань и Адыгея побили рекорд потребления электроэнергии Фото: Олег Рукавицын

Кубань и Адыгея побили рекорд потребления электроэнергии. Высокие показатели в регионах зафиксировали днем 7 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Системного оператора Единой энергетической системы.

Так, в 16:00 при средней температуре +30,6 градуса энергосистема Краснодарского края и Адыгеи прошла новый исторический максимум потребления электроэнергии. Рекорд составил 5996 МВт. Это на 403 МВт выше предыдущего показателя, который был достигнут 20 июля 2021 года.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что жителей Краснодара попросили экономить электроэнергию из-за нагрузки на энергосистему в жару. Столбики термометров в краевом центре поднимаются до +40 градусов.