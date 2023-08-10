На Кубани шестилетний мальчик попал в больницу после укуса паука

Яд некоторых пауков может оказаться смертельно опасным дял человека. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Кубани опасный паук укусил ребенка. Шестилетнего мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу станицы Новощербиновской. У мальчика уже посинели руки и отнялись ноги. Ребенок страдал от лихорадки и обильного потоотделения. Как объяснили родители, насекомое укусило ребенка ночью во время сна. На его постели мама нашла крупного черного паука.

«Очень много симптомов было. Он тяжело дышал, руки и ноги синели, был сильный озноб, сына периодически трясло, при этом температура сохранялась нормальная. Все время повышенное давление 140/90. Потом все пошло на спад, по телу появилась мелкая сыпь, одну ночь были галлюцинации», - рассказала мать мальчика.

Мальчик почти неделю находится в больнице, где врачи смогли стабилизовать его состояние. Ему регулярно очищали кровь и вводили антигистаминные препараты. Когда интоксикацию организма удалось преодолеть, ребенка выписали домой. Сейчас его жизнь вне опасности.