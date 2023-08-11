Водитель не справился с управлением и съехал с дороги Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Армавире 75-летний водитель погиб, врезавшись на легковушке в дерево. Авария произошла 11 августа около 5 утра на трассе «Кавказ».

Предварительно, мужчина за рулем Opel Kadett, проезжая в сторону Кропоткина, не справился с управлением. В этот момент иномарка съехала с дороги и врезалась в дерево.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.

«Призываем водителей быть особенно внимательными в условиях жаркой погоды, особенно это касается водителей в пожилом возрасте или при плохом самочувствии», – напомнили в госавтоинспекции Кубани.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что один человек погиб и четверо пострадали в массовом ДТП в Каневском районе. В том числе в больницу доставили двоих детей 8 и 17 лет.