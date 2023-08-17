Полиция проводит проверку после ДТП с машиной скорой помощи в Сочи

В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Лазаревском районе Сочи произошла авария со скорой помощью. Бригада отвозила пациента с тяжелой травмой головы в городскую больницу. На одном из пешеходных переходов 65-летняя женщина начала переходить дорогу. Она решила не обращать внимания на световые и звуковые сигналы автомобиля скорой помощи.

«Пытаясь уйти от столкновения, водитель спецтранспорта резко вывернул руль, потерял управление, в результате чего автомобиль опрокинулся в кювет. Пешехода с травмами доставили в больницу», - рассказали в пресс-службе полиции Сочи.

На помощь коллегам приехала другая бригада скорой помощи. Они забрали тяжелобольного пациента с травмой головой и продолжили срочную эвакуацию больного.

В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.