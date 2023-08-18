В Геленджике потушили лесной пожар в районе садового товарищества «Сосновка»

Лесной пожар потушен. Фото: пресс-службы министерства природных ресурсов Краснодарского края.

В Геленджике спасатели полностью ликвидировали пожар в лесном массиве. Огонь вспыхнул 18 августа в 12:02. К тушению пожарные приступили в 13:00. Существовала угроза распространение огня на дома садового товарищества «Сосновка».

«В качестве средств пожаротушения были использованы шанцевый инструмент, ранцевые лесные огнетушители и автоцистерны пожарные», - сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Лесное возгорание было полностью ликвидировано в 18:50 на примерной площади 2,7 га. В тушении пожара было задействовано 48 человек и 16 единиц техники. Теперь специалистам предстоит выяснить ущерб, нанесенный окружающей природе. Также ведутся поиски туристов, которые развели в лесу костер.