Пятый класс пожароопасности ввели в 26 городах и районах Кубани

За две недели в крае потушили около 10 лесных пожаров Фото: t.me/kondratyevvi

Пятый класс пожарной опасности ввели в 26 городах и районах Кубани. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

Глава региона поблагодарил спасателей за оперативное тушение возгораний. Так, за две недели в крае произошло около 10 лесных пожаров.

«Спасибо всем, кто принимал участие в их тушении за оперативную и профессиональную работу. Зачастую причиной пожаров становится человеческий фактор. Поэтому в регионе действует временное ограничение на посещение лесов», – написал Вениамин Кондратьев.

Отмечается, что в ближайшие дни на Кубани столбики термометров не опустятся. Жителей и гостей призывают не разводить костры и не пользоваться открытым огнем на природе.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Геленджике 18 августа потушили крупный лесной пожар. Причиной возгорания стал костер, который развели туристы.