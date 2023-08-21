Водитель «семерки» умер в больнице Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель ВАЗ погиб при столкновении с опорой ЛЭП. Авария произошла 19 августа около 00:00 в станице Бжедуховской Белореченского района.

Предварительно, 30-летний водитель ВАЗ 2107 превысил скорость. В какой-то момент «семерка» съехала с дороги и врезалась в опору ЛЭП. Пострадавшего мужчину доставили в больницу.

«В результате происшествия водитель скончался в медицинском учреждении», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что под Краснодаром семья с пятью детьми столкнулась с грузовиком. Водитель микроавтобуса погиб.