При проверке обнаружили два случая фиктивной постановки на учет Фото из архива КП

В Краснодаре проверили строителей-мигрантов, которые держали в страхе жильцов ЖК. Полицейские организовали рейды на улице Западный обход и задержали 76 приезжих иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Напомним, жильцы ЖК «Самолет» начали массово жаловаться на строителей-мигрантов. По их словам, группа приезжих мужчин каждый день вела себя агрессивно. Жители попросту боятся выходить из дома. Родители не отпускают детей поиграть во дворе. А ночью под окнами многоэтажек строители устраивают драки и пьют на детских площадках.

«Установлено, что семеро приезжих нарушили режим пребывания на территории РФ. Участковыми уполномоченными краснодарской полиции в отношении этих лиц составлены административные протоколы по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ», – сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Нарушение предусматривает административное выдворение из страны. Сейчас материалы направили в суд.

«Правоохранители выявили два факта фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан. В действиях лиц, допустивших правонарушения, усматриваются признаки преступления по ст. 322.3 УК РФ», – уточнили в полиции.

В настоящее время проводится проверка.