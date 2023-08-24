В Отрадненском районе оштрафовали девушек, показавших нацистское приветствие

Девушек оштрафовали Фото из архива КП

На Кубани суд оштрафовал двух девушек, показавших нацистское приветствие. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, все произошло в Отрадненском районе. 18-летняя местная жительница и ее 17-летняя подруга – выпускница школы – сняли видео. На кадрах девушки демонстрируют нацистскую символику на фоне памятника погибшим в Афганистане. Видеоролик девушки опубликовали в соцсетях.

Позже публикацией заинтересовались правоохранители и завели административное дело. Тем временем сами девушки начали извиняться.

«18-летняя жительница района привлечена судом по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование символики экстремистской организации». Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 1,5 тыс. рублей», – сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

На заседании комиссии по делам несовершеннолетних родителям 17-летней девушки вынесли постановление о штрафе в сумме две тысячи рублей. Кроме того, ее поставили на учет.

«Запрещенные материалы удалены», – уточнили в прокуратуре.