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НовостиПроисшествия24 августа 2023 8:40

В Отрадненском районе оштрафовали девушек, показавших нацистское приветствие

На Кубани суд назначил штраф двум девушкам за нацистское приветствие на фоне памятника войны
Светлана ОВДЕЙ
Девушек оштрафовали Фото из архива КП

Девушек оштрафовали Фото из архива КП

На Кубани суд оштрафовал двух девушек, показавших нацистское приветствие. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, все произошло в Отрадненском районе. 18-летняя местная жительница и ее 17-летняя подруга – выпускница школы – сняли видео. На кадрах девушки демонстрируют нацистскую символику на фоне памятника погибшим в Афганистане. Видеоролик девушки опубликовали в соцсетях.

Позже публикацией заинтересовались правоохранители и завели административное дело. Тем временем сами девушки начали извиняться.

«18-летняя жительница района привлечена судом по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование символики экстремистской организации». Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 1,5 тыс. рублей», – сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

На заседании комиссии по делам несовершеннолетних родителям 17-летней девушки вынесли постановление о штрафе в сумме две тысячи рублей. Кроме того, ее поставили на учет.

«Запрещенные материалы удалены», – уточнили в прокуратуре.