В Сочи из горящего многоквартирного дома эвакуировали 60 человек

Спасателям необходимо было предотвратить распространение огня на соседние здания. Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Сочи сотрудники пожарной службы столкнулись с трудностями при тушении горящей кровли жилого четырехэтажного дома. По словам пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, проблемы связаны с высокой горючей загрузкой, так как при строительстве мансардного этажа были использованы деревянные конструкции. Также осложняла работу спасателям плотная застройка на Новороссийском шоссе, где и загорелась четырехэтажка.

«В 17:44 по прибытию подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона, установлено, что произошло возгорание кровли мансардного этажа многоквартирного 4-этажного дома. Незамедлительно поданы стволы на тушение и начата эвакуация жильцов дома. Площадь пожара 450 м2. Тушение осложняется плотной застройкой», - уточнили в ведомстве.

В 18:59 стало известно о локализации пожара на площади 550 кв.м. В 20:07 спасатели отчитались о полной ликвидация пожара. Распространения огня на соседние дома удалось избежать. Из горящего здания было эвакуировано 60 жильцов. По предварительной информации погибших и пострадавших нет. Всего к тушению пожара привлекалось 58 человек и 21 единица техники.