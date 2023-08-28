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НовостиПроисшествия28 августа 2023 10:30

В Горячем Ключе пассажир ВАЗа погиб в ДТП на встречке

В Горячем Ключе устанавливают обстоятельства аварии, в которой погиб пассажир ВАЗа
Светлана ОВДЕЙ
Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: госавтоинспекция Горячего Ключа

Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: госавтоинспекция Горячего Ключа

В Горячем Ключе пассажир ВАЗа погиб в ДТП на встречке. Авария произошла 28 августа около 06:00 на трассе М-4 «Дон».

Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ-2114, проезжая со стороны Джубги в сторону Краснодара, превысил скорость, допустил занос и выехал на встречную полосу. В этот момент легковушка столкнулась с Lada Largus.

«Пассажир автомобиля ВАЗ-2114 скончался до приезда скорой помощи. Водители обеих машин и два пассажира Lada Largus госпитализированы с множественными травмами», - сообщили в госавтоинспекции Горячего Ключа.

В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Брюховецком районе в лобовом ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗа. Водителя Land Rover Discovery с травмами доставили в ЦРБ в станицу Каневскую.