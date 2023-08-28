Мотоциклиста госпитализировали

На Кубани пьяная женщина на иномарке не уступила дорогу мотоциклисту. Авария произошла вечером 27 августа на пересечении улиц Ленинградской и Черноморской в станице Стародеревянковской.

Предварительно, 51-летняя женщина за рулем Ford Focus не уступила дорогу и столкнулась с мотоциклом Kawasaki Ninja. У местной жительницы имелись признаки опьянения. Проходить медосвидетельствование женщина отказалась.

В результате пострадавшего мотоциклиста с места происшествия доставили в больницу.

«Мужчина управлял мотоциклом, не имея прав управления соответствующей категории. Мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке», - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Горячем Ключе пассажир ВАЗ погиб в ДТП на встречке. Оба водителя и два пассажира Lada Largus госпитализированы.