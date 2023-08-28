Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 августа 2023 14:35

В Белореченском районе построили новый фельдшерско-акушерский пункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт появился по нацпроекту в хуторе Фокин Первый
Светлана ОВДЕЙ
В Белореченском районе построили новый фельдшерско-акушерский пункт Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Белореченском районе построили новый фельдшерско-акушерский пункт Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Белореченском районе построили новый фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Медучреждение по нацпроекту «Здравоохранение» появилось в хуторе Фокин Первый.

Отмечается, что в ближайшее время территорию ФАПа заасфальтируют. Кроме того, в пункте установят забор.

«В текущем году предусмотрена установка 10 фельдшерско-акушерских пунктов», - сообщил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Белореченском районе открыли офис врача общей практики. Медучреждение появилось в поселке Заречном.