В Белореченском районе построили новый фельдшерско-акушерский пункт Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Белореченском районе построили новый фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Медучреждение по нацпроекту «Здравоохранение» появилось в хуторе Фокин Первый.

Отмечается, что в ближайшее время территорию ФАПа заасфальтируют. Кроме того, в пункте установят забор.

«В текущем году предусмотрена установка 10 фельдшерско-акушерских пунктов», - сообщил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Белореченском районе открыли офис врача общей практики. Медучреждение появилось в поселке Заречном.