Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Анапе два подростка на мотоцикле пострадали в ДТП с минивэном. Авария произошла 28 августа около 21:00 на трассе «Анапа - Сукко».

Предварительно, 35-летний водитель Nissan Serena поворачивал налево. В этот момент минивэн столкнулся с мотоциклом GR 2, которым управлял 17-летний парень без прав.

«В результате ДТП водитель мотоцикла с травмами госпитализирован, а его 16-летней пассажирке назначено амбулаторное лечение», - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что материалы по ДТП направят в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер к несовершеннолетнему водителю мотоцикла и его родителям.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Темрюкском районе пьяный полицейский выехал на встречку и врезался в легковой автомобиль. Один человек погиб, еще пятеро пострадали.