Детская близорукость: как помочь ребенку избавиться от очков и остановить падение зрения

Мария Николаевна Абросимова — врач-офтальмолог, специалист по подбору ночных линз в клинике «НЬЮ ВИЖН»

Каникулы пролетели незаметно. Еще чуть-чуть, и школьный круговорот вновь затянет учеников и их родителей. Большие объемы чтения и письма, любимые детьми гаджеты – все это сказывается на зрении, причем не в лучшую сторону. Конечно, сейчас большой выбор стильных очков и контактных линз, которые корректируют зрение, но в повседневной жизни они частенько доставляют неудобство школьникам. Очки пачкаются и запотевают, а еще в них неудобно заниматься спортом и подвижными играми. Контактные линзы в этом плане более комфортные, но тоже имеют свои особенности – могут выпасть или съехать, вызывать сухость и дискомфорт глаз.

Удобная альтернатива очкам и контактным линзам – ортолинзы или, как их еще называют – ночные линзы. Особенность этого вида коррекции в том, что ОК-линзы ребенок надевает на ночь, а утром встает с хорошим зрением, которое сохраняется до вечера.

- Дети активны, не всегда могут следить за средствами коррекции в течение дня, теми же самыми мягкими линзами или очками. Ортолинзы ребенок надевает на ночь под присмотром взрослых, утром их снимает и имеет отличное зрение. Это очень удобно - не нужно пользоваться очками и другими средствами коррекции в течение дня, - отмечает врач-офтальмолог краснодарской клиники «Нью-Вижн» Мария Абросимова. - Также эти линзы тормозят прогрессирование близорукости. Это важно, потому что чем больше минус, чем больше глаз, тем также больше всяких рисков и сопутствующих патологий глаз.

Фото предоставлено пресс-службой клиники «НЬЮ ВИЖН»

Клиника «Нью-Вижн» работает в Краснодаре с 2016 года, оказывая широкий спектр офтальмологических услуг. Ночные линзы (ортокератология) – одно из востребованных направлений. Основная категория пациентов – дети, однако этот вид коррекции подойдет и взрослым.

Специалисты «Нью-Вижн» отмечают следующие преимущества ОК-линз для детей:

- позволяют выполнить коррекцию зрения при средней и слабой миопии, до 80-100%;

- замедляют и даже могут полностью остановить развитие миопии;

- снижают зрительное утомление и повышают зрительную работоспособность;

- делают ребенка свободным от очков и контактных линз в дневное время;

- позволяют родителям полностью контролировать процесс эксплуатации линз.

Плюсы ортолинз для детского зрения очевидны. Есть ли минусы? К ним некоторые относят стоимость, которая может показаться высокой. Однако все относительно. Как отмечает врач-офтальмолог «Нью-Вижн» Мария Абросимова, стоимость пары ОК-линз – в районе 24-26 тысяч рублей. Их ребенку хватит на год, а иногда и на более длительный срок. Если сравнить эту сумму со стоимостью других средств, которые тормозят прогрессирование близорукости, то она более демократична.

И опять же, основные преимущества ортолинз – хорошее зрение ребенка в течение дня без неудобных очков и контактных линз, удобство и возможность остановить прогрессирование близорукости.

Важный момент! Подбор ортокератических линз производят офтальмологи, прошедшие соответствующую подготовку. Для правильного подбора ортолинз ребенок проходит целый ряд специальных обследований. Все они доступны в офтальмологической клинике «Нью-Вижн» по адресам:

- г. Краснодар, ул. Индустриальная,145. Тел. 8 800 707-94-25, +7 (861) 298-83-52, +7 (861) 298-46-84;

- г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, 42/3, к.1 (ЖК "Гарантия"). Тел. +7 (918) 633-01-09;

- г. Армавир, ул. Кирова, 52. Тел. +7 (918) 440-78-57.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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