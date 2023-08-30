Специалисты изучили пробы воздуха на превышение загрязняющих веществ Фото: t.me/kondratyevvi

Роспотребнадзор проверил пробы воздуха в Геленджике после лесного пожара. Превышения загрязняющих веществ не зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

Специалисты изучили качество воздуха на территории ближайшей к месту происшествия жилой застройки.

«По результатам лабораторных исследований превышение гигиенических нормативов загрязняющих веществ не установлено», - сообщили в ведомстве.

Напомним, площадь лесного пожара в Геленджике утром достигла 118 гектаров. В тушении возгорания задействовали 500 человек и 90 единиц техники. Кроме того, ликвидацию проводят с воздуха. Для этого привлекли два вертолета Ми-8 и два самолета Бе-200 МЧС России.

Тем временем на жителя Геленджика, из-за которого, предположительно, произошел мощный пожар, завели уголовное дело. Подозреваемому грозит до четырех лет тюрьмы.