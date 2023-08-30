Черепаха выжила после пожара в Геленджике Фото: Мария ЧАЛАЯ

Волонтеры нашли выжившую после мощного лесного пожара в Геленджике черепаху. Огонь вспыхнул вечером 29 августа. Пожарные до сих пор продолжают тушить очаг возгорания. Но большинство участков леса удалось спасти от огонь.

Волонтеры начали прочесывать земли. На одном из выгоревших участков удалось найти выжившую черепаху. Она чудо спаслась. Черепаху напоили водой и отпустили в лес, который был нетронут огнем.

Ранее сообщалось, что правоохранители установили причину пожара - поджог леса. Полицейские уже задержали 40-летнего подозреваемого. Им оказался не совсем законопослушный гражданин. Мужчина ранее привлекался за кражу и наркотики. Ему уже выписали административку за поджог леса.