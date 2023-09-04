«Грандиозный пленэр в «Орлёнке» вошёл в Книгу рекордов России

Фото: ВДЦ «Орленок»

Во Всероссийском детском центре завершился культурно-образовательный проект «Грандиозный пленэр в «Орлёнке». С 1 по 5 сентября более 500 увлечённых художественным искусством мальчишек и девчонок учились новому, демонстрировали своё мастерство и обменивались опытом, вдохновляясь природой Черноморского побережья. В рамках фестиваля состоялся самый массовый детский пленэр, который вошёл в Книгу рекордов России.

«Грандиозный пленэр в «Орлёнке» проводится с 2014 года. За это время его участниками стали порядка 4000 человек из всех регионов России: от Владивостока до Калининграда. Проект содействует реализации стратегии развития дополнительного образования в Российской Федерации в русле «Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов».

Фото: ВДЦ «Орленок»

Ежегодно в начале сентября во Всероссийский детский центр съезжаются учащиеся и педагоги художественных школ и училищ, изостудий. Проект работает как обучающая программа и помогает детям и молодёжи, занимающимся изобразительным искусством, продвинуться вперёд в своём творчестве.

В этом году в рамках фестиваля было представлено несколько направлений: «Грандиозный пленэр в «Орлёнке», «Ваш выход, Артист», «Танцующие краски моря». В Центр, кроме художников, прибыли хореографические ансамбли и театральные коллективы и солисты.

Фото: ВДЦ «Орленок»

Все дни фестиваля в аллеях и парках Всероссийского детского центра рисовали дети. Проект «Грандиозный пленэр в «Орлёнке» включил в себя необыкновенный концерт-впечатление «Триединство искусств», познавательные арт-сессии и «Вернисаж на пирсе».

Для юных художников прошли мастер-классы Марии Захаровой (г. Краснодар) по направлению «Портрет» (графика) и Дмитрия Гончарова «Природы вечной обаяние» (г. Ростов-на-Дону), а также занятие Максима Прусова (г. Краснодар) «Летний пейзаж» (акварель).

Фото: ВДЦ «Орленок»

«Ребята меня удивили своими способностями, и среди них много талантливых художников. Желаю им дальнейшего развития и непросто учиться рисованию, а ещё получать удовольствие от результата», – сказала член Союза художников России Мария Захарова.

Кроме того, в рамках фестиваля состоялся просмотр коллективных творческих работ участников направления «Ваш выход, Артист!», прослушивание участников номинации «Художественное слово», круглый стол педагогов номинации «Театр» проекта «Ваш выход, Артист!» с членами художественного совета проекта.

Фото: ВДЦ «Орленок»

Оценивали работы юных художников, театральные постановки и танцевальные композиции профессионалы своего дела. В состав творческого художественного совета вошли деятели искусств, художники и выдающиеся люди России. Руководитель культурно-образовательного проекта, заслуженный учитель РФ, заслуженный деятель искусств Кубани, директор МЭЦ города Краснодара – Ассоциированной школы ЮНЕСКО, почётный гражданин города Краснодара Маргарита Амбарцумян.

Образовательный блок фестиваля включал мастер-классы для начинающих исполнителей и театралов: «Мир – театр! Будь актёром!», «Играй, веселись, быть актёром не ленись» от Людмилы Боевчук (г. Санкт-Петербург), «Театральные шутихи» от Анны Зенцовой (ВДЦ «Орлёнок»).

Фото: ВДЦ «Орленок»

Апофеозом фестиваля стала акция «Самый массовый детский пленэр в России». На набережной Всероссийского детского центра «Орлёнок» собрались 542 одновременно рисующих девчонок и мальчишек. Орлята писали картины на вольную тему, смотрели на закат и морские волны под живую музыку и наслаждались творчеством под открытым небом. Специальная экспертная комиссия зафиксировала данный рекорд и внесла событие в Книгу рекордов России.

«Такой грандиозный и массовый пленэр в моей жизни впервые. Меня переполняет гордость за то, что я нахожусь в «Орлёнке» и пишу свою картину на берегу Чёрного моря. Мы вместе, так ещё и занимаемся любимым делом», – поделился своими впечатлениями Лев Ильин из Республики Марий Эл.

Завершится «Грандиозный пленэр» вернисажем конкурсных работ, гала-концертом участников проекта «Ваш выход, Артист!» и церемонией награждения.