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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 12:23

На Кубани умер 1,5-месячный малыш после отравления ядом от грызунов

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Ведется расследование

Ведется расследование

Следователи СК возбудили уголовное дело по факту смерти малолетнего ребенка на Кубани. Об этом сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

«28-летний глава разместил в помещениях дома таблетки фумиганта от грызунов. Они содержат яды, относящиеся к первому классу опасности», - отметили следователи.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что трагедия произошла в станице Новолеушковской Павловского района. Родителям и 1,5-месячному ребенку стало плохо от паров яда. Их госпитализировали. Но, несмотря на усилия медиков, мальчик скончался в больнице 4 сентября.