На Кубани умер 1,5-месячный малыш после отравления ядом от грызунов

Ведется расследование

Следователи СК возбудили уголовное дело по факту смерти малолетнего ребенка на Кубани. Об этом сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

«28-летний глава разместил в помещениях дома таблетки фумиганта от грызунов. Они содержат яды, относящиеся к первому классу опасности», - отметили следователи.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что трагедия произошла в станице Новолеушковской Павловского района. Родителям и 1,5-месячному ребенку стало плохо от паров яда. Их госпитализировали. Но, несмотря на усилия медиков, мальчик скончался в больнице 4 сентября.