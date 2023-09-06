ФСБ задержала ростовчанина за передачу ВСУ данных о военном объекте Кубани

Жителя Ростовской области подозревают в госизмене Фото из архива КП

Жителя Ростовской области задержали за передачу ВСУ военных данных. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Как выяснилось, 23-летний ростовчанин переписывался с человеком, который использовал украинский номер и назвал себя представителем военных формирований Украины. Задержанный собрал и передал ему сведения об одном из военных объектов Краснодарского края, пишет «РИА Новости».

«Данные, полученные украинской стороной, могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов по объекту, что привело бы к потерям среди личного состава российских Вооруженных сил и техники», – отметили в ведомстве.

В настоящее время житель Ростовской области задержан. У мужчины изъяли средства связи, с помощью которых он контактировал с представителем военных формирований Украины.

На задержанного завели уголовное дело о госизмене. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что ФСБ задержала подозреваемого в госизмене жителя Кубани. Мужчина планировал вступить в ряды ВСУ.