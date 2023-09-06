Прокуратура поставила на контроль расследование дела Фото из архива КП

Прокуратура проконтролирует расследование убийства 2-летней девочки в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

Напомним, трагедия произошла днем 5 сентября на улице Тепличной. 35-летняя приезжая из Нальчика жила с 2-летней дочерью в съемной квартире. Женщина была в ссоре с отцом ребенка – гражданином Индии. Кроме того, она испытывала трудности с деньгами. Из-за проблем женщина решила избавиться от дочери.

«Злоумышленница, пользуясь беспомощным состоянием девочки, поместила ее в ванну с водой, где удерживала до тех пор, пока она не перестала подавать признаков жизни», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

После того как девочка скончалась, мать позвонила в экстренные службы. Позже на женщину завели уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

В настоящее время известно, что подозреваемая раньше не была судима. Кроме того, она не состояла на учете у психиатра.

«Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой Прикубанского административного округа Краснодара», – сообщили в краевой прокуратуре.