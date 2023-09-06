В Краснодаре задержали сбежавшего из колонии заключенного из Беларуси Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В Краснодаре задержали сбежавшего из колонии-поселения заключенного из Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Напомним, осужденный Олег Калинов сбежал в апреле 2023 года. Мужчина находился в колонии-поселения при ИК № 14. Здесь осужденный отбывал наказание за кражу.

Олег Калинов сбежал из колонии-поселения Фото: УФСИН по Краснодарскому краю

Во время поисков появилась информация, что Калинов находится в одном из рабочих домов Краснодара.

«В ходе реализации поступившей информации разыскиваемый гражданин был задержан. В настоящее время он передан в органы полиции для оформления процедуры задержания и направления к месту дальнейшего отбывания наказания», – сообщили в пресс-службе УФСИН по Краснодарскому краю.

Теперь Олегу Калинову грозит до четырех лет лишения свободы за побег из колонии-поселения.