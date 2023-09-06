Кубок Президента разыграют во Всероссийском детском центре «Орлёнок»

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

В «Орлёнке» с 7 по 27 сентября 2023 года пройдёт финальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». Участниками программы станут 1518 школьников из 87 регионов России.

Участниками всероссийского этапа «Президентских состязаний» в «Орлёнке» станут 1518 школьников в составе команд 5-х классов городских и сельских общеобразовательных организаций из 87 субъектов РФ, в том числе из Запорожской области, Донецкой и Луганской Народных Республик. Все дети прошли серьёзный отбор на школьном, муниципальном, и региональном уровнях.

«Всероссийский этап “Президентских состязаний" объединяет самых активных, физически подготовленных и дружных школьников страны. Эти ребята – пример для сверстников, они занимаются спортом, творчеством, стремятся к победе, защищая честь своего региона, своей школы. В “Орлёнке” ребят ждёт масштабная программа: соревновательный этап, встречи с известными спортсменами, разнообразные мастер-классы и экскурсии. За 21 день смены мальчишки и девчонки получат новый опыт, знания, навыки, смогут зарядиться положительной энергией и обретут друзей в разных регионах страны», – прокомментировал директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

В составе городской класс-команды 12 школьников, в сельской – 6. Программа «Президентских состязаний» включает 14 видов испытаний, 4 из них основные: спортивное многоборье, творческий конкурс, теоретический конкурс, эстафетный бег. В числе дополнительных: бадминтон, баскетбол (дисциплина «баскетбол 3х3»), волейбол (дисциплина «пляжный волейбол»), самбо, плавание, пулевая стрельба, спортивное ориентирование, футбол (дисциплина «мини-футбол (футзал)»), спортивный туризм и шахматы.

Фиксировать результаты и следить за ходом состязаний будет судейская коллегия под руководством главного судьи Вячеслава Виноградова.

Кроме соревновательной части, для участников предусмотрена обширная образовательная программа: знакомство с «Орлёнком», встречи с именитыми спортсменами, творческие мастер-классы и посещение музеев Центра.

Победителя соревнований определят в общекомандном зачёте среди городских и сельских классов-команд. Главный приз – кубок Президента и грант на развитие спортивной инфраструктуры и поощрение педагогических работников, ответственных за организацию мероприятий по развитию детско-юношеского спорта в образовательных организациях-победителях.

Призёры состязаний получат кубки и дипломы, все участники – медали, дипломы и памятные призы от Министерства просвещения, и Министерства спорта Российской Федерации, Движения первых.

Церемония открытия «Президентских состязаний» состоится 9 сентября в 11.00 по московскому времени.

Прямая трансляция события будет организована на странице Орлёнок-TV ВКонтакте по ссылке.

Организаторами соревнований являются Министерство просвещения России, Министерство спорта России, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания», Всероссийский детский центр «Орлёнок», Российское движение детей и молодёжи «Движение Первых»

Справочно:

«Президентские состязания» являются одними из самых массовых спортивных соревнований среди школьников в Российской Федерации: ежегодно в соревнованиях школьного этапа «Президентских состязаний» принимают участие более 11 млн обучающихся. Соревнования проводится в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и всероссийский.

«Президентские состязания» реализуются ежегодно в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников». Основными целями проведения соревнований являются всестороннее развитие личности, пропаганда здорового образа жизни, развитие творческого потенциала, формирование позитивных жизненных установок подрастающего поколения, патриотическое воспитание обучающихся, а также приобщение их к идеалам и ценностям олимпизма.